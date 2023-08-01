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Сегодня, 05:02

Бонуччи может перейти в «Аякс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи был предложен его агентом «Аяксу», сообщает Telegraaf.

36-летний итальянец может покинуть туринский клуб, так как тренерский штаб на него не рассчитывает. «Ювентус» готов досрочно расторгнуть контракт с игроком, чтобы не мешать поискам нового клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Интер» и «Лацио».

В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.

Леонардо Бонуччи
ФК Аякс
ФК Ювентус
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