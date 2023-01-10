«Аталанта» обыграла «Болонью» и прервала серию из 4 матчей без побед

«Аталанта» обыграла «Болонью» на выезде в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Форвард хозяев Риккардо Орсолини забил первый гол встречи на 6-й минуте. На 47-й минуте полузащитник гостей Теун Копмайнерс сравнял счет, а форвард Расмус Хейлунд на 58-й минуте принес победу «Аталанте».

«Аталанта» прервала серию из 4 матчей без побед (1 ничья, 3 поражения) и вышла на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 31 очком. «Болонья» идет на 12-й строчке с 19 очками в 17 играх.