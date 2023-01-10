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«Аталанта» обыграла «Болонью» и прервала серию из 4 матчей без побед

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Болонья» — «Аталанта».
Фото Global Look Press

«Аталанта» обыграла «Болонью» на выезде в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Форвард хозяев Риккардо Орсолини забил первый гол встречи на 6-й минуте. На 47-й минуте полузащитник гостей Теун Копмайнерс сравнял счет, а форвард Расмус Хейлунд на 58-й минуте принес победу «Аталанте».

«Аталанта» прервала серию из 4 матчей без побед (1 ничья, 3 поражения) и вышла на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 31 очком. «Болонья» идет на 12-й строчке с 19 очками в 17 играх.

Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:2
Аталанта
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
Милан – Рома
 2 : 2
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 2 : 0
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 1 : 2
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 10
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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