Нападающий «Интера» Лукаку получил новое повреждение

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку снова оказался в лазарете, сообщает Sky Sports Italia.

29-летний бельгиец столкнулся с легким воспалением сухожилий левого колена. В ближайшие дни Лукаку будет работать по индивидуальной программе.

Форвард пропустит матч против «Пармы» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

В сезоне 2022/2023 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в семи матчах «Интера» во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и один результативный пас.