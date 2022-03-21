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Сегодня, 00:45

Дебютный гол 18-летнего Сиссе принес «Аталанте» победу над «Болоньей»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
20 марта. Болонья — Аталанта — 0:1.
Фото Global Look Press

«Аталанта» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграла «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил Мустафа Сиссе. Для 18-летнего гвинейца это дебютная игра за основную команду. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался вне заявки.

После этого матча «Аталанта» с 51 очком занимает шестое место в турнирной таблице, «Болонья» с 33 очками — на 13-й строчке.

Италия. Серия А. 30-й тур
20 мар, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:1
Аталанта
Голы
Сиссе, 82 (0:1)
Болонья
Скорупски Хики (Касиус, 87) Сумаоро Теат Де Сильвестри (Виньято, 87) Медель (Дейкс, 90+5) Сориано (Фальчинелли, 90+5) Схаутен Сванберг (Барроу, 87) Орсолини Арнаутович
Аталанта
Муссо Пеццелла (Мехле, 80) Джимсити Мерих Демирал Хатебур Скальвини (Паломино, 46) Копмайнерс Фройлер (Пашалич, 70) де Рон Пессина (Михэйлэ, 46) Муриэль (Сиссе, 65)
Предупреждения
Мерих Демирал 66’
Судьи
Мареска (Италия)

ФК Аталанта
ФК Болонья
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Болонья» — «Аталанта»: Миранчук пропустит матч чемпионата Италии

Чемпионат Италии: «Рома» победила «Лацио», «Ювентус» обыграл «Салернитану» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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36 тур
37 тур
38 тур
18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 0 : 1
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 0 : 2
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 1 : 1
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 2 : 0
20.03 20:00
Рома – Лацио
 3 : 0
20.03 22:45
Болонья – Аталанта
 0 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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