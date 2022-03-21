Дебютный гол 18-летнего Сиссе принес «Аталанте» победу над «Болоньей»

«Аталанта» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграла «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил Мустафа Сиссе. Для 18-летнего гвинейца это дебютная игра за основную команду. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался вне заявки.

После этого матча «Аталанта» с 51 очком занимает шестое место в турнирной таблице, «Болонья» с 33 очками — на 13-й строчке.