«Болонья» — «Аталанта»: Миранчук пропустит матч чемпионата Италии

«Болонья» на своем поле примет «Аталанту» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук не попал в заявку на матч и пропустит игру.

Алексей Миранчук с 30 августа 2020 года выступает за итальянский клуб «Аталанта». За это время он провел 40 матчей, в которых забил 6 голов.