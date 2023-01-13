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Сегодня, 02:47

Беннасер: «Горжусь тем, что продолжаю писать историю великого «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Исмаэль Беннасер прокомментировал подписание нового контракта с «Миланом». Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«История продолжается. С этой футболкой я пережил много неописуемых и незабываемых моментов. Я горжусь тем, что продолжаю писать историю этого великолепного клуба. Вперед, «Милан». Всегда», — написал Беннасер в Twitter.

25-летний Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне сыграл в 23 матчах, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Милан
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
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 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
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 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
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 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
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 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
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 - : -
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Торино – Специя
 - : -
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Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
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