Беннасер: «Горжусь тем, что продолжаю писать историю великого «Милана»

Полузащитник Исмаэль Беннасер прокомментировал подписание нового контракта с «Миланом». Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«История продолжается. С этой футболкой я пережил много неописуемых и незабываемых моментов. Я горжусь тем, что продолжаю писать историю этого великолепного клуба. Вперед, «Милан». Всегда», — написал Беннасер в Twitter.

25-летний Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне сыграл в 23 матчах, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.