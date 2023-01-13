Моуринью: «Дибала делает команду и тренера лучше»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Команда всегда делает все возможное, когда играешь 40-50 матчей за сезон, кажется, что мы не выкладываемся на полную. С этой точки зрения команда и игроки неприкасаемы. Паулу — игрок, который делает команду и тренера лучше, есть тренеры, у которых 4-5 таких игроков, у кого-то 11, у кого-то 20. У нас нет ни семи, ни восьми, но с Дибалой совсем другая музыка. «Рома» многое создавала, давайте не будем забывать, что тренер «Дженоа» хорошо подготовил свою команду. Хочу отдать им должное.

Я счастлив и всегда стараюсь изо всех сил, вот что важно. Я всегда делаю все возможное для того, что я делаю, если я не говорил в течение двух месяцев. Хочу поблагодарить президента португальской федерации, то, что он сказал, заставило меня очень гордиться. Приятно, что я был его единственным выбором и что он хотел сделать все, чтобы вернуть меня домой, эти слова сделали меня очень счастливыми. Но я не ушел, я здесь, и сделаю все возможное», — цитирует Football Italia Моуринью.