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Моуринью: «Дибала делает команду и тренера лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Команда всегда делает все возможное, когда играешь 40-50 матчей за сезон, кажется, что мы не выкладываемся на полную. С этой точки зрения команда и игроки неприкасаемы. Паулу — игрок, который делает команду и тренера лучше, есть тренеры, у которых 4-5 таких игроков, у кого-то 11, у кого-то 20. У нас нет ни семи, ни восьми, но с Дибалой совсем другая музыка. «Рома» многое создавала, давайте не будем забывать, что тренер «Дженоа» хорошо подготовил свою команду. Хочу отдать им должное.

Я счастлив и всегда стараюсь изо всех сил, вот что важно. Я всегда делаю все возможное для того, что я делаю, если я не говорил в течение двух месяцев. Хочу поблагодарить президента португальской федерации, то, что он сказал, заставило меня очень гордиться. Приятно, что я был его единственным выбором и что он хотел сделать все, чтобы вернуть меня домой, эти слова сделали меня очень счастливыми. Но я не ушел, я здесь, и сделаю все возможное», — цитирует Football Italia Моуринью.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
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