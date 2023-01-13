«Рома» обыграла «Дженоа» и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

«Рома» переиграла «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Единственный гол забил нападающий Пауло Дибала, вышедший на замену после перерыва. Аргентинец ворвался в штрафную и пробил в левый угол ворот.

В четвертьфинале команда Жозе Моуринью встретится с победителем матча «Наполи» — «Кремонезе», который состоится 17 января.