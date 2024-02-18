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Сегодня, 00:41

«Аталанта» разгромила «Сассуоло» и одержала пятую победу подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Аталанта» дома разгромила «Сассуоло» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У хозяев забили Марио Пашалич, Теун Копмайнерс и Митчел Баккер.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле 74 минуты и принял участие в двух голах своей команды: Марио Пашалич добил мяч в ворота после того, как голкипер соперника отбил удар Миранчука. Затем россиянин сделал предголевую передачу в эпизоде с голом Теуна Копмайнерса.

«Аталанта» одержала пятую победу подряд в серии А и занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками.

«Сассуоло» идет на 17-й строчке с 20 очками.

Италия. Серия А. 25-й тур
17 февр, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:0
Сассуоло

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
2
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Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч против «Сассуоло»

Гасперини назвал Миранчука в числе самых прогрессирующих игроков «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 25 16 6 3 38-17 54
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 24 11 4 9 29-26 37
8
 Фиорентина 24 11 4 9 36-28 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 25 7 9 9 26-31 30
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 24 5 5 14 29-45 20
18
 Верона 25 4 8 13 23-34 20
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
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38 тур
16.02 21:00
Торино – Лечче
 2 : 0
16.02 23:00
Интер – Салернитана
 4 : 0
17.02 17:00
Наполи – Дженоа
 1 : 1
17.02 20:00
Верона – Ювентус
 2 : 2
17.02 22:45
Аталанта – Сассуоло
 3 : 0
18.02 14:30
Лацио – Болонья
 1 : 2
18.02 17:00
Эмполи – Фиорентина
 - : -
18.02 17:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
18.02 20:00
Фрозиноне – Рома
 - : -
18.02 22:45
Монца – Милан
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 20 1 4
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