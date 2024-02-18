«Аталанта» разгромила «Сассуоло» и одержала пятую победу подряд

«Аталанта» дома разгромила «Сассуоло» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У хозяев забили Марио Пашалич, Теун Копмайнерс и Митчел Баккер.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле 74 минуты и принял участие в двух голах своей команды: Марио Пашалич добил мяч в ворота после того, как голкипер соперника отбил удар Миранчука. Затем россиянин сделал предголевую передачу в эпизоде с голом Теуна Копмайнерса.

«Аталанта» одержала пятую победу подряд в серии А и занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками.

«Сассуоло» идет на 17-й строчке с 20 очками.