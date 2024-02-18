Гасперини назвал Миранчука в числе самых прогрессирующих игроков «Аталанты»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Сассуоло» (3:0) в 25-м туре серии А.
«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами... Больше всех прибавили игроки атаки — де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман», — сказал Гасперини после игры.
Ранее специалист назвал Миранчука фундаментальным игроком для бергамасков.
«Аталанта» одержала пятую победу подряд в серии А и занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|25
|16
|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
|Аталанта
|24
|14
|3
|7
|47-23
|45
|
6
|Рома
|24
|11
|5
|8
|42-30
|38
|
7
|Лацио
|24
|11
|4
|9
|29-26
|37
|
8
|Фиорентина
|24
|11
|4
|9
|36-28
|37
|
9
|Торино
|24
|9
|9
|6
|23-20
|36
|
10
|Наполи
|24
|10
|6
|8
|33-28
|36
|
11
|Монца
|24
|7
|9
|8
|21-28
|30
|
12
|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Удинезе
|24
|3
|13
|8
|24-37
|22
|
16
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
|8
|13
|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|24
|4
|6
|14
|22-45
|18
|
20
|Салернитана
|25
|2
|7
|16
|20-51
|13
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|21:00
|
Торино – Лечче
|2 : 0
|16.02
|23:00
|
Интер – Салернитана
|4 : 0
|17.02
|17:00
|
Наполи – Дженоа
|1 : 1
|17.02
|20:00
|
Верона – Ювентус
|2 : 2
|17.02
|22:45
|
Аталанта – Сассуоло
|3 : 0
|18.02
|14:30
|
Лацио – Болонья
|1 : 2
|18.02
|17:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|18.02
|17:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|18.02
|20:00
|
Фрозиноне – Рома
|- : -
|18.02
|22:45
|
Монца – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|22
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
|4
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