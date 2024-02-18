Гасперини назвал Миранчука в числе самых прогрессирующих игроков «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Сассуоло» (3:0) в 25-м туре серии А.

«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами... Больше всех прибавили игроки атаки — де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман», — сказал Гасперини после игры.

Ранее специалист назвал Миранчука фундаментальным игроком для бергамасков.

«Аталанта» одержала пятую победу подряд в серии А и занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками.