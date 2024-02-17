Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч против «Сассуоло»

Появились стартовые составы «Аталанты» и «Сассуоло» на матч 25-го тура серии А. Игра пройдет в Бергамо и начнется в 22.45 по московскому времени.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи.

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, Дзаппакоста, Эдерсон, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе, Пашалич.

«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Вити, Дойг, Руан, Энрике, Байрами, Торстведт, Липани, Лорьенте, Пинамонти.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук сыграл 20 матчей за команду из Бергамо во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.