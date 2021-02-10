Стали известны составы «Аталанты» и «Наполи» на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии. Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук начнет встречу в запасе. Также в число запасных включен новичок команды Виктор Коваленко. Для украинца это первое попадание в заявку «Аталанты» после перехода из «Шахтера».

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Гозенс, де Рон, Фройлер, Шутало, Пессина, Муриэль, Сапата.

Запасные — Росси, Спортьелло, Ламмерс, Калдара, Малиновский, Коваленко, Руггьери, Гисланди, Миранчук, Иличич, Пашалич.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Хюсай, Эльмас, Бакайоко, Зелиньски, Лосано, Осимен, Инсинье.

Запасные — Мерет, Контини, Руй, Зедадка, Костанцо, Демме, Лоботка, Фабиан, Петанья, Политано, Чоффи.

Игра стартует в 22.45 по московскому времени. «СЭ» проведет ее трансляцию.

Трансляция матча «Аталанта» — «Наполи»