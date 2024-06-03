Источник: Сперцян может заменить Альберто в «Лацио»

«Лацио» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, футболист в команде может стать заменой полузащитника Луису Альберто, который может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.