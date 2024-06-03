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Дмитрий Черышев не исключил, что сын перейдет к нему в «Шинник»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал будущее своего сына Дениса Черышева.

Летом у 33-летнего полузащитника истекает контракт с «Венецией». В минувшем сезоне «Шинник» занял седьмое место в первой лиге.

«Я всегда ему говорил, что он как игрок может рассчитывать на команду, в которой я работаю. У него есть нужные дипломы для тренерской работы, но заниматься этой деятельностью ему пока рановато. Если он вдруг появится у нас в тренировочном процессе, я буду только рад», — цитирует Черышева Metaratings.

В завершившемся сезоне Денис Черышев провел 10 матчей за «Венецию» во всех турнирах. Ранее он выступал за «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и «Севилью».

Источник: Metaratings
Денис Черышев
Футбол
Первая лига
ФК Венеция
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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Родина – Нефтехимик
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Шинник – Арсенал
 1 : 0
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