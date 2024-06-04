Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 09:22

Моуринью: «У меня нет никакого интереса ни к одному игроку «Ромы»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на слухи о том, что он хочет, чтобы нападающие «Ромы» Ромелу Лукаку и Пауло Дибала перешли в турецкий клуб.

«Это просто имена моих предыдущих игроков из моих предыдущих клубов. Я хочу сказать на 100 процентов, что у меня нет никакого интереса ни к одному игроку «Ромы», — приводит слова Моуринью Goal.

2 июня «Фенербахче» объявил о подписании двухлетнего соглашения с Моуриньо. Ранее португалец работал с «Ромой», вместе с которой выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы. Также он возглавлял «Порту», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».

Жозе Моуринью. Моуринью подвели характер и неспособность меняться. Турция — логичный конец топ-карьеры
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
1
0
Читайте также
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Медведев проиграл де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос»
В Крыму ответили на заявление Киева о легитимности украинской власти
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
Эксперт назвала главные признаки абьюзера в дейтинг-сервисах
Профессор назвал возможные причины выпадения волос
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Фенербахче» Коч:«Приглашение Моуриньо — исторический шаг для клуба»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости