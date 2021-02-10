Американские инвесторы приобретут «Специю»
В ближайшее время у «Специи» должен смениться владелец, утверждает Tuttomercatoweb.
В среду, 10 февраля, в миланской юридической фирме Grimaldi состоялась очередная встреча представителей нынешних и потенциальных владельцев «Специи».
Американская компания MSD Capital выкупит 90 процентов акций лигурийского клуба, а 10 процентов останутся во владении Volpi Group.
Кроме того, во владении Volpi останется тренировочная база «Специи», которая даже не включена в переговоры. Ожидается, что базу клуб будет в будущем арендовать.
Стоит отметить, что после оформления сделки до июня 2021 года руководить клубом будут нынешние владельцы.
Дебютант серии А после 21-го тура занимает 16-е место и на 6 очков оторвался от зоны вылета.
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