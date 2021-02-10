Американские инвесторы приобретут «Специю»

В ближайшее время у «Специи» должен смениться владелец, утверждает Tuttomercatoweb.

В среду, 10 февраля, в миланской юридической фирме Grimaldi состоялась очередная встреча представителей нынешних и потенциальных владельцев «Специи».

Американская компания MSD Capital выкупит 90 процентов акций лигурийского клуба, а 10 процентов останутся во владении Volpi Group.

Кроме того, во владении Volpi останется тренировочная база «Специи», которая даже не включена в переговоры. Ожидается, что базу клуб будет в будущем арендовать.

Стоит отметить, что после оформления сделки до июня 2021 года руководить клубом будут нынешние владельцы.

Дебютант серии А после 21-го тура занимает 16-е место и на 6 очков оторвался от зоны вылета.