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Президент «Наполи»: «Конте — топ-тренер и лидер, с которым команда сможет начать возрождение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал назначение итальянца Антонио Конте новым главным тренером команды.

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона.

«Я очень горжусь тем, что новым тренером «Наполи» стал Антонио Конте. Антонио — -топ-тренер и лидер. Я уверен, что с ним команда сможет начать возрождение после завершения цикла, который привел нас к чемпионству. Сегодня открывается новая важная глава в истории Неаполя», — цитирует Де Лаурентиса официальный сайт клуба.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли десятое место в серии А. С февраля с командой работал итальянец Франческо Кальцона.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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Конте — о назначении главным тренером «Наполи»: «Сделаю все возможное для роста команды и клуба»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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