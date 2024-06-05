Влюбленных спортсменов «убила» любимая вершина. Пара итальянских лыжников сорвалась со скалы

Молодые люди погибли в Альпах, упав с высоты более 700 метров.

Печальные новости из мира горнолыжного спорта — итальянцы Жан Даниэль Пессион и Элиза Арлиан погибли в результате падения с горы. Молодые спортсмены занимались скоростным спуском на лыжах и не справились с давно знакомой им вершиной. Спасательная операция заняла около полутора суток, после чего у подножия Цербиона были найдены тела 28-летнего парня и 27-летней девушки. Что именно с ними произошло, и можно ли было предотвратить трагедию?

Поиски с вертолета

Известные итальянские спортсмены Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в результате трагедии, упав с высоты почти 700 метров во время восхождения на гору Цербион в долине Аоста в Италии. Еще на прошлых выходных их потеряли близкие и вызвали спасателей. Поисковая группа больше суток искала молодых людей, однако безуспешно. Впоследствии итальянская федерация зимних видов спорта подтвердила гибель своих спортсменов. «Потребовалось несколько часов летать над округой на вертолете, чтобы найти их: на самой скале не было никаких следов, позволяющих предположить, где они упали, — пишет итальянское издание RAI. — Возможно, продолжая идти по хребту, разделяющему северную и восточную стены, они поскользнулись на снегу или произошел оползень».

Найти останки погибших помог сигнал мобильного телефона, который оставался включенным после падения более суток. По биллингу мобильных сетей спасательные службы смогли существенно сузить место поиска. «Они были почти на вершине, всего в шаге от нее, когда внезапно их предала гора, которую они так любили, — говорят о трагедии близкие Пессиона и Арлиан. — Когда их нашли, они все еще были связаны вместе, как в последних объятиях». Молодому человеку на момент гибели было всего 28 лет, а его спутнице — 27. Они познакомились на соревнованиях и много путешествовали вместе. Чаще всего это были горнолыжные походы — Жан Даниэль и Элиза хотели изучить те вершины, по которым им предстояло в будущем спускаться на лыжах. В результате спортсмены навсегда останутся у подножия любимой горы, так как спасатели похоронили ребят прямо на месте трагедии.

Фото из соцсетей Жана Даниэля Пессиона и Элизы Арлиан

Альпинисты-любители должны оценить свои риски

Сверхуспешным спортсменом назвать Пессиона нельзя. Он входил в состав сборной страны, регулярно появлялся на соревнованиях по скоростному спуску на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту. Однако редко когда поднимался выше десятого места и практически остановился в прогрессе. Его девушка и вовсе два года как прекратила заниматься большим спортом на серьезной основе и ездила в горы, только чтобы провести время со своим избранником. Тем не менее для горнолыжного сообщества их гибель — серьезный удар, на который не могли не отреагировать ведущие спортсмены и представители власти. Так, президент совета региона Валле-д'Аоста Альберто Бертин сказал, что его глубоко печалит произошедшее. «Две молодые жизни сломаны в результате несчастного случая в горах, на горе, которая была их страстью», — сказал он журналистам во время брифинга и высказал слова поддержки всем причастным к горю.

Федерация горнолыжного спорта Италии также выразила соболезнования семье и друзьям погибших и заявила о готовности помочь проводить спортсменов в последний путь — организовать перезахоронение, в случае если родные проявят в этом заинтересованность. Однако стоит ли разлучать влюбленных с их горой? Ведь какой бы грустной история ни была, есть в ней и что-то романтическое. И все же гибель Пессиона и Арлиан, профессиональных горнолыжников, которые знают, казалось бы, о правилах выживания на горных вершинах очень многое, в очередной раз показывает, насколько опасен альпинизм и что за ошибки в этом виде туризма порой приходится платить жизнью. Каждый сезон горы уносят жизни нескольких тысяч человек, которые отправились покорять высочайшие точки нашей планеты в погоне за острыми впечатлениями. И в самом желании заниматься активными видами спорта нет ничего плохого. Вопрос только в технике безопасности, которой слишком часто пренебрегают.