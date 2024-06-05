«Зенит» договорился с «Бешикташем» о переходе Зайнутдинова за 4,5 миллиона евро

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» готов принять предложение «Зенита» о приобретении Бактиера Зайнутдинова за ту же сумму, за которую покупал казахстанского футболиста у ЦСКА — 4,5 миллиона евро.

Для питерцев Зайнутдинов — приоритетный вариант на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. 26-летний игрок не будет считаться в РПЛ легионером. Если с «Бешикташем» договоренность достигнута, то с самим Зайнутдиновым переговоры «Зенита» продолжаются.

Ранее об интересе питерцев к игроку сообщал Legalbet. Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Всего за стамбульцев он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.