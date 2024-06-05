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Сегодня, 15:05

«Зенит» договорился с «Бешикташем» о переходе Зайнутдинова за 4,5 миллиона евро

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» готов принять предложение «Зенита» о приобретении Бактиера Зайнутдинова за ту же сумму, за которую покупал казахстанского футболиста у ЦСКА — 4,5 миллиона евро.

Для питерцев Зайнутдинов — приоритетный вариант на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. 26-летний игрок не будет считаться в РПЛ легионером. Если с «Бешикташем» договоренность достигнута, то с самим Зайнутдиновым переговоры «Зенита» продолжаются.

Ранее об интересе питерцев к игроку сообщал Legalbet. Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Всего за стамбульцев он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
17
12
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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