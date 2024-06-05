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Миранчук оценил свою игру за «Аталанту» в прошедшем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, можно ли считать прошедший сезон лучшим для него в итальянском клубе.

«По результативности, если брать в целом с еврокубками, то, наверное, по цифрам — да, лучший. Что касается внутреннего чемпионата, то не самый. По внутренним ощущениям чувствовал себя хорошо, проблем нет никаких», — приводит слова Миранчука пресс-служба РФС.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Миранчук выступает за итальянский клуб с 2020 года.

Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: РФС
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
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 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
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 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
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 Торино 38 13 14 11 36-36 53
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 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
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 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
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