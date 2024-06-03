Фабио Гроссо стал главным тренером «Сассуоло»

Бывший игрок сборной Италии Фабио Гроссо возглавил «Сассуоло», сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы 46-летнего специалиста был «Лион», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее Гроссо тренировал «Фрозиноне», «Сьон», «Брешию», «Верону», «Бари» и молодежную команду «Ювентуса».

В минувшем сезоне «Сассуоло» занял 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и вылетел в серию Б.