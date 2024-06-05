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Сегодня, 07:29

Миранчук назвал победу в Лиге Европы главным трофеем в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, является ли победа в Лиге Европы его главным трофеем в карьере.

«Безусловно, да, конечно. На клубном уровне есть Лига чемпионов, есть Лига Европы. Да, это самый главный. Суперкубок УЕФА против «Реала»? Да, уже встречался с ними в Лиге чемпионов, но сейчас, конечно, другой состав. Тоже есть возможность выиграть кубок, вписать себя в историю», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

22 мая «Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы (3:0). Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. Всего в этом розыгрыше турнира он провел 10 матчей, отличившись четырьмя голевыми передачами.

Источник: Сборная России
Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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Барбоза считает, что победа в Лиге Европы положительно повлияет на игровой статус Миранчука

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