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Сегодня, 22:46

«Рома» готова подписать Хуммельса летом 2024 года

Владислав Корегин
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Матс Хуммельс.
Фото Global Look Press

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить свою карьеру в серии А, сообщает Football Italia.

По информации источника, в подписании 35-летнего немца заинтересована «Рома», рассматривающая футболиста в качестве усиления оборонительной линии перед началом следующего сезона.

В данный момент игрок обдумывает возможность перехода в новую для себя команду, которая предложит ему длительный контракт. При этом он готов пойти на снижение заработной платы.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт истекает 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хуммельса в 5 миллионов евро.

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рома
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1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
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 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
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 Торино 38 13 14 11 36-36 53
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 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
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 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
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 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
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 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
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 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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