Рикардо Родригес покинет «Торино»

Защитник «Торино» Рикардо Родригес покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний швейцарец уйдет из туринского клуба свободным агентом.

В минувшем сезоне Родригес провел 37 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.