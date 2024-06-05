Инсайдер Романо: Итальяно в ближайшее время возглавит «Болонью»

Бывший главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно в ближайшее время возглавит «Болонью», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, специалист подпишет контракт до лета 2026 года.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что 46-летний тренер будет получать зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

«Болонья» по итогам сезона-2023/24 заняла пятое место в турнирной таблице серии А и пробилась в Лигу чемпионов. Ожидается, что нынешний тренер команды Тиагу Мотта возглавит «Ювентус».