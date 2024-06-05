Раффаэле Палладино стал новым главным тренером «Фиорентины»

«Фиорентина» объявила о назначении итальянца Раффаэле Палладино на пост главного тренера команды.

40-летний специалист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Ранее Палладино возглавлял «Монцу». В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 12-е место в серии А.

2 июня об уходе из «Фиорентины» объявил экс-тренер команды Винченцо Итальяно. С ним «фиалки» финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.