Конте — о назначении главным тренером «Наполи»: «Сделаю все возможное для роста команды и клуба»

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал свое назначение.

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона.

«Наполи» — это клуб мирового значения. Я счастлив и взволнован возможностью занять место на тренерском мостике команды. Я определенно могу обещать одно: сделаю все возможное для роста команды и клуба», — приводит слова Конте официальный сайт неаполитанцев.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли десятое место в серии А. С февраля с командой работал итальянец Франческо Кальцона.