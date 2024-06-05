Кого из бельгийцев не надо было брать на Евро? Они заняли чужие места

А лучший вратарь мира останется дома.

Упустившие возможность старики. Именно так сейчас позиционируется сборная Бельгии — и зрителями, и самими игроками. Например, Кевин Де Брейне вот так оценивал вероятность победы на чемпионате мира в Катаре: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы пополнились новыми хорошими игроками, но они не на том уровне, на котором были другие игроки в 2018 году. Я считаю нас скорее аутсайдерами».

«Я предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые», — добавлял Ян Вертонген. Прошло полтора года — ситуация немного изменилась, но не основательно. В составе бельгийцев все еще много представителей того золотого поколения, которое потихоньку уходит в футбольный закат.

При этом не сказать, что Лукаку, Вертонген, Витцель и особенно Де Брейне нельзя брать на Евро. Мужчины до сих пор в порядке и держат уровень, соответствующий одной из самых топовых команд континента. Да и молодежь подъехала. Новых Азаров пока не выросло, но чем плох Доку? Или Де Кетеларе? Онана? Потенциал довольно высокий, просто еще не реализованный, но времени на это достаточно. Смена поколений в сборной — очень сложный процесс. А в случае Бельгии — вдвойне.

И все равно в заявке, которую сформировал Тедеско, есть парочка неоднозначных позиций.

Янник Феррейра-Карраско. Фото Global Look Press

Янник Феррейра-Карраско

Год назад к его вызову не было бы никаких вопросов. Карраско провел неплохой сезон в «Атлетико», а потом во второй раз за карьеру поехал за деньгами. В 2018 году Янник перешел в китайский «Далянь Ифань», теперь — в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Тогда, шесть лет назад, полузащитника тоже взяли на крупный турнир — ЧМ в России, — но на тот момент с трансфера прошло всего три месяца, он был в форме.

Сейчас ситуация другая. Бельгиец играет в местном середняке и совсем не выделяется в довольно скромной по уровню лиге. Да, набрал «7+7» в чемпионате. Для Испании было бы вообще классно, но в про-лиге даже у Кристиана Тельо и Франка Кессиэ цифры не хуже.

Возможно, для кого-то станет аргументом насыщенное прошлое Карраско в сборной, все-таки 72 матча за девять лет накопил. И это снова работало бы где-то в другом месте. Бельгия и так достаточно набита статусными дядьками, поэтому Янник не будет иметь так много веса на фоне тех же Вертонгена и Витцеля, у которых в сумме под 300 игр за национальную команду.

К тому же есть альтернатива. Если хочется привезти на Евро крутого атакующего игрока, некогда сверкавшего в топ-футболе, пригласи Дриса Мертенса. Он набрал «9+16» в более конкурентном чемпионате Турции и не заявлял о завершении карьеры в сборной. К Мертенсу склоняет и опыт, судя по всему, влияющий на вызов Карраско — Дрис занимает шестое место по матчам за сборную, у него их 109.

Томас Камински. Фото Global Look Press

Томас Камински

Формально сюда можно поставить любого из трех вратарей, потому что главное здесь — отсутствие Тибо Куртуа. Летом кипер «Реала» получил разрыв крестов и заявил, что пропустит Евро, но в итоге восстановился к маю и провел несколько матчей в конце сезона, включая финал Лиги чемпионов. Все на ноль.

Куртуа делом доказал, что находится в оптимальных кондициях и готов ехать на турнир. Вероятно, дело в конфликте с Тедеско. Когда Эден Азар завершил карьеру, капитаном сборной стал Де Брейне, а его ассистентом назначили Ромелу Лукаку. По поводу КДБ у Тибо вопросов не было, а вот ко второму решению — еще как были.

«Мы все вместе решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном в матче против Австрии, а Куртуа — в матче против Эстонии. После последней игры Тибо неожиданно решил поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду. Я удивлен и шокирован», — заявил тренер на одной из пресс-конференций.

Вратарь публично опроверг заявление специалиста и добавил: «Я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о нашем частном разговоре до игры с Австрией. Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику».

То есть, скорее всего, причиной невызова Куртуа на Евро стала ссора, а не травма. Очевидно, будь Тибо на месте, играл бы именно он. Один из лучших в мире, как-никак. Но имеем что имеем, так что вернемся к Камински. Кроме Томаса, на чемпионат Европы отправятся Кун Кастельс и Матц Зельс. Эти двое в равной степени подменяли Куртуа в основе сборной, пока первый номер был недоступен.

По Кастельсу все понятно, он с 2014 года ездит запасным на все большие турниры, пропустил только чемпионат Европы-2016. Хорошо адаптирован к требованиям национальной команды, давно на виду в бундеслиге — нет ни одной причины не брать. Зельс — тоже опытный и проверенный. На ЧМ и Евро еще не заглядывал, но матчей за сборную у него даже больше, чем у Кастельса. Тем более его «Ноттингем» спасся, а «Лутон» с Камински вылетел.

По проценту сейвов Томас не входит в топ-20 АПЛ — всего 63,3%. Безусловно, по воротам «Лутона» бьют гораздо чаще, но 85 пропущенных — все равно перебор. Если убрать за скобки «Шеффилд» — 2023/24, ни одна команда премьер-лиги не получала больше голов с 2008 года. 16 лет! Тогда «Дерби Каунти» пропустил 89 раз.

Опять же в мире, где Куртуа все еще лечится, Камински, может, и заслужил приглашение на Евро. Хотя и там посоперничал бы с 22-летним Мартеном Вандерводтом из «Генка», за которым гонялись многие топ-клубы Европы — настырнее всех действовал «Лейпциг», куда кипер и перешел за 10 миллионов евро. Но в реальности ведь и Куртуа здоров. Получается, никакого Камински не должно быть в Германии.