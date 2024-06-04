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Бывший спортивный директор «Аталанты» Спаньоло: «Зачем Миранчуку уходить из клуба?»

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Бывший спортивный директор «Аталанты» Роберто Спаньоло высказался о возможно уходе Алексея Миранчука из клуба.

«Зачем Миранчуку уходить из «Аталанты»? Он сыграл много игр, был очень полезен. Я просто не вижу в этом смысла. На следующий сезон команда будет играть в Лиге чемпионов, будет много ротации. У Алексея точно будет не меньше игрового времени, чем в этом сезоне и возможность играть на самом высоком уровне», — приводит слова Спаньоло ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

В числе возможных кандидатов на подписание Алексея значится «Болонья», которой в новом сезоне предстоит сыграть в Лиге чемпионов.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Болонья
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