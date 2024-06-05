Итальянский журналист заявил, что приход Конте очень важен для возрождения «Наполи»

Неаполитанский журналист Чиро Новеллино отреагировал на назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Наполи».

— Приход Антонио Конте очень важен для возрождения «Наполи». После неудачного сезона и десятого места в прошлом сезоне. Конте-тренер победитель, и он будет радовать болельщиков.

— Какова ситуация с будущим Хвичи?

— Кварацхелия получил от «ПСЖ» предложение, за него готовы заплатить 100 млн евро, это реально. Предложение о продлении контракта должно быть на сумму в не менее 5 млн евро за сезон, иначе Хвича уйдет. Что же касается Конте, то надеюсь, с его приходом Хвича захочет остаться, — цитирует Новеллино «Евро.Футбол.Ру».

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона.