В «Фиорентине» сообщили о состоянии Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе флорентийского футбольного клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины» в среду.

«Кокорин чувствует себя великолепно, просто он первым завершил сегодняшнюю тренировку», — проинформировали в пресс-службе.

Кокорин, перешедший в «Фиорентину» в конце января из московского «Спартака», дебютировал в чемпионате Италии 5 февраля, выйдя на замену в матче с «Интером» (0:2) во втором тайме.

В воскресенье, 14 января, флорентийцы сыграют на выезде с «Сампдорией».