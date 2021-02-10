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В «Фиорентине» сообщили о состоянии Кокорина

22:52
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе флорентийского футбольного клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины» в среду.

«Кокорин чувствует себя великолепно, просто он первым завершил сегодняшнюю тренировку», — проинформировали в пресс-службе.

Кокорин, перешедший в «Фиорентину» в конце января из московского «Спартака», дебютировал в чемпионате Италии 5 февраля, выйдя на замену в матче с «Интером» (0:2) во втором тайме.

В воскресенье, 14 января, флорентийцы сыграют на выезде с «Сампдорией».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210210/kokorin-1596912448.html

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