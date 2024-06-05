Антонио Конте стал главным тренером «Наполи»

«Наполи» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды.

Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли десятое место в серии А. С февраля с командой работал итальянец Франческо Кальцона.