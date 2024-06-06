Стоимость Алексея Миранчука выросла на один миллион евро

Стоимость полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука выросла, сообщает портал Transfermarkt.

28-летний россиянин вырос в цене на один миллион евро, его стоимость составляет 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Миранчук провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Вместе с «Аталантой» полузащитник стал победителем Лиги Европы.