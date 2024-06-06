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Сегодня, 04:28

Тудор ушел с поста главного тренера «Лацио»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игор Тудор.
Фото Reuters

«Лацио» на официальном сайте объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера.

«Клуб сообщает, что сегодня Игор Тудор подал в отставку с поста тренера основной команды. Клуб благодарит специалиста за выполненную работу, желает ему личных и профессиональных успехов», — говорится в пресс-релизе.

45-летний хорват возглавил «Лацио» 18 марта, сменив на этом посту Маурицио Сарри. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью. «Лацио» в сезоне-2023/24 занял 7-е место в турнирной таблице серии А.

Игор Тудор
Футбол
ФК Лацио
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 И В Н П +/- О
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 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
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6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
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 Торино 38 13 14 11 36-36 53
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 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
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13
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