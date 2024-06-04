Конте связывался с Лукаку по поводу перехода в «Наполи»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, в минувшем сезоне выступавший за «Рому», может перейти в «Наполи».

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, в итальянском клубе рассчитывают, что Лукаку станет заменой нигерийцу Виктору Осимхену, который с большей долей вероятности покинет Неаполь. Будущий тренер «Наполи» Антонио Конте уже связывался с Лукаку для обсуждения возможного перехода.

По данным источника, после окончания аренды в «Роме» Лукаку вернулся в «Челси», но 31-летний бельгиец не останется в команде нового тренера синих Энцо Марески.

В минувшем сезоне форвард сыграл за «Рому» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.