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Сегодня, 06:22

Конте связывался с Лукаку по поводу перехода в «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, в минувшем сезоне выступавший за «Рому», может перейти в «Наполи».

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, в итальянском клубе рассчитывают, что Лукаку станет заменой нигерийцу Виктору Осимхену, который с большей долей вероятности покинет Неаполь. Будущий тренер «Наполи» Антонио Конте уже связывался с Лукаку для обсуждения возможного перехода.

По данным источника, после окончания аренды в «Роме» Лукаку вернулся в «Челси», но 31-летний бельгиец не останется в команде нового тренера синих Энцо Марески.

В минувшем сезоне форвард сыграл за «Рому» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Антонио Конте
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
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 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
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 Торино 38 13 14 11 36-36 53
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 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
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 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
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 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
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 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
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 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
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 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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