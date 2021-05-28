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«Аталанта» хочет продать Иличича за 10 миллионов евро

20:08

«Аталанта» готова продать полузащитника Йосипа Иличича в летнее трансферное окно, сообщает Sportmediaset.

По данным источника, испанский клуб хочет расстаться с игроком за 10 миллионов евро. В футболисте заинтересованы «Лацио» и «Милан». Сам 33-летний хавбек не против сменить команду.

В составе «Аталанты» Иличич играет с 2017 года. В этом сезоне он провел 38 матчей, забил 7 голов и сделал 11 точных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/

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