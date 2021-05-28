Голкипер «Интера» Паделли перешел в «Удинезе»
19:53
Голкипер «Интера» Даниэле Паделли перешел в «Удинезе», сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
35-летний итальянец выступал в «Интере» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл лишь 1 матч. В составе «Удинезе» футболист выступал с 2011 по 2013 год, после чего перешел в «Торино».
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