Голкипер «Интера» Паделли перешел в «Удинезе»

Голкипер «Интера» Даниэле Паделли перешел в «Удинезе», сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

35-летний итальянец выступал в «Интере» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл лишь 1 матч. В составе «Удинезе» футболист выступал с 2011 по 2013 год, после чего перешел в «Торино».