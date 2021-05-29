«Кальяри» собирается выкупить Наингголана у «Интера»

«Кальяри» планирует выкупить полузащитника Раджу Наингголана у «Интера», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу. Сообщается, что «Интер» готов расстаться с 33-летним бельгийцем за сумму около 5-6 миллионов евро.

#Cagliari working to sign Radja #Nainggolan on a permanent deal from #Inter, which ask € 5-6M to sell him. Ninja's contract with #Inter expires in 2022 (€ 4,8M) and he could spread the salary on 2 or 3 years with Rossobl?, which are also interested in the goalkeeper #DiGregorio — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 29, 2021

В сезоне-2020/21 Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды. На его счету 1 гол в 22 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Наингголана в 6 миллионов евро. Контракт футболиста с «Интером» действует до конца июня 2022 года.