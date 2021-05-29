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«Кальяри» собирается выкупить Наингголана у «Интера»

06:15
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«Кальяри» планирует выкупить полузащитника Раджу Наингголана у «Интера», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу. Сообщается, что «Интер» готов расстаться с 33-летним бельгийцем за сумму около 5-6 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды. На его счету 1 гол в 22 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Наингголана в 6 миллионов евро. Контракт футболиста с «Интером» действует до конца июня 2022 года.

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