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Сегодня, 19:17

В «Венеции» Черышева произошла смена главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Андреа Сончин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича, сообщает официальный сайт команды.

В нынешнем сезоне итальянской серии B «Венеция» выиграла 2 из 11 матчей и с 9 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице.

Сончин уже исполнял обязанности главного тренера клуба в последних пяти турах Серии А в прошлом сезоне после увольнения Паоло Дзанетти. Он также тренирует молодежную команду «Венеции».

Напомним, что за команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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Денис Черышев
ФК Венеция
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1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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