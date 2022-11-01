Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером в Италии
Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером итальянской серии А, сообщает журналист Танкреди Палмери.
Главный тренер «Ювентуса» получает 9 миллионов евро в год.
Второе место по зарплате занимает Жозе Моуринью из «Ромы» — 7 миллионов евро. Далее идут Симоне Индзаги из «Интера» (4 миллиона) и Стефано Пиоли из «Милана» (3,5 миллиона).
После 12 туров «Ювентус» с 22 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице серии А. Также туринский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Рома
|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|
5
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
6
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
8
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|
9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|
11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
12
|Болонья
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
13
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
14
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|- : -
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|- : -
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|10
|1
|3
Новости