Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером в Италии

Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером итальянской серии А, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Главный тренер «Ювентуса» получает 9 миллионов евро в год.

Второе место по зарплате занимает Жозе Моуринью из «Ромы» — 7 миллионов евро. Далее идут Симоне Индзаги из «Интера» (4 миллиона) и Стефано Пиоли из «Милана» (3,5 миллиона).

После 12 туров «Ювентус» с 22 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице серии А. Также туринский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.