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Сегодня, 17:00

Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером в Италии

Иван Шитик
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером итальянской серии А, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Главный тренер «Ювентуса» получает 9 миллионов евро в год.

Второе место по зарплате занимает Жозе Моуринью из «Ромы» — 7 миллионов евро. Далее идут Симоне Индзаги из «Интера» (4 миллиона) и Стефано Пиоли из «Милана» (3,5 миллиона).

После 12 туров «Ювентус» с 22 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице серии А. Также туринский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Жозе Моуринью
Массимилиано Аллегри
Симоне Индзаги
Стефано Пиоли
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 - : -
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
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Салернитана – Кремонезе
 - : -
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Аталанта – Наполи
 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
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Наполи

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