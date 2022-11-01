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Сегодня, 21:25

В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука из «Аталанты»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Reuters

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» по окончании сезона.

«Мы никогда не комментируем слухи о рынке. У нас еще много времени, чтобы подумать. Миранчук с нами, как минимум, до июня», — сказал Ваньяти «СЭ».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

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Наполи

Х2

29%

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1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

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1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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Удинезе – Лечче
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Аталанта – Наполи
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Милан – Специя
 - : -
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Болонья – Торино
 - : -
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Монца – Верона
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