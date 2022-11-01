В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука из «Аталанты»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» по окончании сезона.

«Мы никогда не комментируем слухи о рынке. У нас еще много времени, чтобы подумать. Миранчук с нами, как минимум, до июня», — сказал Ваньяти «СЭ».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.