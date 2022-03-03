Аллегри считает, что «Ювентус» выбыл из борьбы за чемпионство

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда выбыла из гонки за скудетто. Туринцы отстают от «Наполи» и «Милана» всего на семь очков.

«Абсолютно убежден. Для завоевания Скудетто нужно 84-85 очков, однозначно. Нам пришлось бы выиграть все оставшиеся матчи, что очень сложно со списком предстоящих матчей. По крайней мере, одна из трех команд может набрать 84 очка. Спросите их, сколько очков нужно им для скудетто, а не мне!» — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» является рекордсменом серии А по количеству побед в турнире — 36.