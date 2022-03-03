Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 04:21

Винченцо Итальяно: «Казалось, сегодня могло произойти что угодно, кроме нашего проигрыша»

Тренер «Фиорентины» прокомментировал поражение от «Ювентуса»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно признался, что не ожидал такого исхода в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса». Его команда проиграла из-за автогола Лоренцо Венути на последних минутах.

2&nbsp;марта. &laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Челси» прощается с Абрамовичем волевой победой, Тедеско в полуфинале Кубка Германии

«К сожалению, мы по-прежнему не показываем достаточно остроты на последних минутах и проигрываем. Это случилось с «Сассуоло» и сегодня вечером. Не знаю, чего еще я могу требовать от команды, у нас было 22 удара по воротам. Это мой первый год работы с командой. Все хорошо, но нам не хватает вишенки на торте. Впереди еще ответный матч, и мы поедем в Турин, чтобы сыграть в нашу игру.

Было важно сыграть на 0, пропускать автогол на последних минутах очень больно. Осталось еще 90 минут, мы постараемся сохранить такой же настрой и создать столько же моментов, как сегодня вечером, а потом посмотрим, что получится.

Казалось, что этим вечером могло произойти что угодно, кроме проигрыша. Что меня больше злит, так это то, что мы не конвертируем наши моменты и наше превосходство в голы. Сказал своим парням, что у нас еще много работы и нужно выигрывать матчи", — цитирует Football Italia Итальяно.

Ответный матч состоится 20 апреля в Турине.

Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
За сколько Абрамович продает «Челси»? Почему он расстается с любимой игрушкой? Кто покупает клуб? Что происходит вокруг главной сделки года в футболе
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в 1/2 финала Кубка Италии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости