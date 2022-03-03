Винченцо Итальяно: «Казалось, сегодня могло произойти что угодно, кроме нашего проигрыша»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно признался, что не ожидал такого исхода в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса». Его команда проиграла из-за автогола Лоренцо Венути на последних минутах.

«К сожалению, мы по-прежнему не показываем достаточно остроты на последних минутах и проигрываем. Это случилось с «Сассуоло» и сегодня вечером. Не знаю, чего еще я могу требовать от команды, у нас было 22 удара по воротам. Это мой первый год работы с командой. Все хорошо, но нам не хватает вишенки на торте. Впереди еще ответный матч, и мы поедем в Турин, чтобы сыграть в нашу игру.

Было важно сыграть на 0, пропускать автогол на последних минутах очень больно. Осталось еще 90 минут, мы постараемся сохранить такой же настрой и создать столько же моментов, как сегодня вечером, а потом посмотрим, что получится.

Казалось, что этим вечером могло произойти что угодно, кроме проигрыша. Что меня больше злит, так это то, что мы не конвертируем наши моменты и наше превосходство в голы. Сказал своим парням, что у нас еще много работы и нужно выигрывать матчи", — цитирует Football Italia Итальяно.

Ответный матч состоится 20 апреля в Турине.