Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Марселе»

Форвард «Интера» Алексис Санчес входит в сферу интересов «Марселя», сообщает TNT Sports.

В приглашении игрока заинтересован главный тренер «провансальцев» Хорхе Сампаоли, который работал с ним в сборной Чили. Но для перехода в «Марсель» футболисту нужно будет пойти на снижение зарплаты.

Контракт 33-летнего Алексиса Санчеса с «Интером» истекает летом 2023 года.

В минувшем сезоне экс-форвард «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» провел за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.