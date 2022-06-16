Погба признался, что в «Ювентусе» почувствовал себя известным

Полузащитник Поль Погба заявил, что по-настоящему известным почувствовал себя, играя за «Ювентус». Сообщалось, что в скором времени француз станет игроком туринцев. Ранее футболист покинул «Манчестер Юнайтед».

«Ты не можешь быть звездой, если просто об этом говоришь. Звездой тебя могут сделать только другие люди. Вот чему я научился во время игры за «Ювентус». Этот клуб научил меня быть звездой», — цитирует Погба Football Italia.

Отметим, что в 2016 году «МЮ» купил полузащитника у «Ювентуса» за 105 миллионов евро, по данным Transfermarkt. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.