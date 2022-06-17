«Рома» близка к покупке защитника «Лилля» Челика

Правый защитник «Лилля» Зеки Челик близок к переходу в «Рому», информирует Foot Mercato.

Сумма трансфера составит 8,6 миллиона евро. Ранее сообщалось, что итальянский клуб заинтересован в покупке Челика.

Переговоры по трансферу находятся на завершающей стадии.

В минувшем сезоне игрок сборной Турции провел за «Лилль» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.