Алексей Миранчук забил третий гол за «Торино»
Российский полузащитник Алексей Миранчук забил за «Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
Он сравнял счет на 64-й минуте встречи — 1:1.
Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим за 10 матчей в чемпионате Италии.
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.
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|3
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|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
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|10
|0
|5
|34-22
|30
|
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|
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|
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|
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|16
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|6
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|
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|
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|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
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|0
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|7
|
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|6
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38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
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Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Рафаэл Леан
Милан
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|П
|
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Сергей Милинкович-Савич
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|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
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|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
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|1
|3
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