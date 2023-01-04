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Сегодня, 18:00

Алексей Миранчук забил третий гол за «Торино»

Виталий Косик
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил за «Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Он сравнял счет на 64-й минуте встречи — 1:1.

Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим за 10 матчей в чемпионате Италии.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Верона
Алексей Миранчук
ФК Верона
ФК Торино
3
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