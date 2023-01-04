Алексей Миранчук забил третий гол за «Торино»

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил за «Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Он сравнял счет на 64-й минуте встречи — 1:1.

Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим за 10 матчей в чемпионате Италии.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.