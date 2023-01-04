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Сегодня, 16:37

Тотти подозревается в незаконном финансировании казино

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянские правоохранители, специализирующиеся на борьбе с отмыванием денег, начали проверку в отношении бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти, сообщает La Verit?.

По мнению правоохранителей, Тотти совершал «подозрительные банковские транзакции». Бывший футболист может быть причастен к незаконным переводам крупных сумм в пользу владельцев казино и букмекерских контор. Представители Тотти опровергли эти предположения.

Тотти является чемпионом мира и чемпионом Италии. Он завершил игровую карьеру в 2017 году.

Источник: https://www.laverita.info/nella-guerra-totti-ilary-spunta-lantiriciclaggio-milioni-a-monte-carlo-2659063183.html
Франческо Тотти
Футбол
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 1 : 2
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 1 : 2
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Рафаэл Леан

Рафаэл Леан

Милан

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
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