Алекс Сандру заразился коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Бразилии, сообщает Федерация футбола страны.

«У левого защитника положительный результат на коронавирус после тестов, проведенных в 30 января, и он не сможет сыграть в матче против Парагвая. У него нет симптомов, он будет находиться на карантине в Бразилии», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.