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Сегодня, 11:05

Умер бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини

Екатерина Савостина
Корреспондент

Умер бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Дзампарини было 80 лет.

28 декабря итальянец был срочно доставлен в одну из больниц Удине из-за перитонита, где его успешно прооперировали. Но затем его состояние сильно ухудшилось.

Маурицио Дзампарини владел «Палермо» с 2002 по 2017 год. За 15 лет во главе клуба он поменял 40 главных тренеров. При нем клуб также вышел в серию А.

Футбол
ФК Палермо
Маурицио Дзампарини
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 3 : 1
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Ювентус

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Джованни Симеоне

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Верона

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П
Ромеро Луис Альберто

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Сергей Милинкович-Савич

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