Умер бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини

Умер бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Дзампарини было 80 лет.

28 декабря итальянец был срочно доставлен в одну из больниц Удине из-за перитонита, где его успешно прооперировали. Но затем его состояние сильно ухудшилось.

Un brutto risveglio stamani: #Zamparini se n'? andato. Aveva 80 annihttps://t.co/4FIud73VZD — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 1, 2022

Маурицио Дзампарини владел «Палермо» с 2002 по 2017 год. За 15 лет во главе клуба он поменял 40 главных тренеров. При нем клуб также вышел в серию А.